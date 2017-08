Slideshow

Mazda gaat oer-MX-5 zelf restaureren Jaguar achterna

Het is een trend onder autobouwers met een rijke historie: klassiekers in eigen beheer restaureren. Mazda sluit zich in Japan aan bij het prestigieuze rijtje.

In het thuisland van Mazda is het namelijk sinds kort mogelijk om je oer-MX-5, onder liefhebbers bekend als de NA, bij Mazda te laten restaureren. De auto met de kenmerkende klapkoplampen kan vanaf eind dit jaar worden aangeboden bij Mazda, waarna de restauratie in 2018 volgt. Om dat mogelijk te maken, gaan de Japanners ook weer onderdelen leveren. Onder meer de softtop en het kenmerkende Nardi-stuurwiel worden weer verkrijgbaar. Het eindresultaat moet een auto zijn die net zo goed is als toen-ie jaren geleden de fabriek verliet.

Nu de MX-5 alweer 28 jaar onder ons is, komt de term 'klassieker' langzaam in beeld. Mazda zegt het dan ook belangrijk te vinden dat de legendarische oerversie van de roadster in leven wordt gehouden, een statement dat wordt onderstreept door de lancering van de restauratieservice. Overigens heette de auto in Japan Eunos Roadster, waarbij Eunos een label was dat ook op 'onze' Xedos 6 werd gebruikt.