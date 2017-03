Slideshow

Mazda frist CX-3 en CX-2 op Bijgepunte CX-3 en 2 nu in beeld

Naast de CX-5 heeft Mazda ook de opgefriste CX-3 en CX-2 meegenomen naar de beursvloer van Genève.

Zoals we een maand geleden al hoorden, heeft Mazda de CX-3 en de 2 klaargemaakt voor de komende jaren.



Mazda CX-3

De CX-3 krijgt ten eerste een iets kleiner stuurwiel, dat volgens Mazda sportiever moet ogen. Daarnaast is verwarming in datzelfde stuurwiel nu optioneel leverbaar. Verder is het head-up display herzien en beschikt het nu over kleuren. De zijspiegels klappen automatisch in en er is keuze uit tal van nieuwe lakkleuren. Onder andere dankzij G-Vectoring Control, dat het koppel slim verdeelt over de wielen, moet het rijgedrag van de CX-3 aanmerkelijk verbeterd zijn.



Mazda 2

Net als bij de CX-3 is ook het rijgedrag van de 2 aangepakt, aldus Mazda. De aanpassingen moeten de auto stabieler en comfortabeler maken. Ook het stuurwiel van de 2 is iets gewijzigd en er is gekozen voor iets andere materialen in het interieur, dat hoogwaardiger aan moet voelen. De 2 krijgt net als zijn cross-over broer nu een kleurenscherm als head-up display. Bij beide auto's is er gewerkt aan het geluid en de trillingen vanuit de aandrijflijn, om dit verder weg te filteren.



Prijzen van de vernieuwde Mazda's volgen later.