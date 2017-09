Slideshow

Mazda CX-8 gepresenteerd Tussen CX-5 en CX-9

Mazda heeft in het thuisland de CX-8 gelanceerd, een nieuwe zevenzits cross-over die ons sterk doet denken aan de al bekende CX-9.

In de Verenigde Staten heeft Mazda de CX-5 én de forse CX-9 in zijn showrooms staan. Die laatste is een zevenzitter die nooit Japanse bodem onder zijn wielen heeft gekregen. In de vorm van deze CX-8 krijgt ook het thuisland van Mazda een zevenzits-CX.

Je moet twee keer kijken om de CX-8 van zijn reeds omschreven zevenzitsbroer te onderscheiden. De verschillen zitten dan ook voornamelijk in het formaat. De CX-8 meet 4,9 meter in de lengte, is 1,84 meter breed en 1,73 meter hoog. De Amerikaanse CX-9 is met zij lengte van 5,1 meter, breedte van 1,97 meter en hoogte van 1,75 meter aan alle kanten dus een slagje groter. De wielbasis is met 2.93 meter identiek, wat de suggestie wekt dat de twee SUV's eenzelfde basis delen.

De CX-8 wordt in alle gevallen aangedreven door een 191 pk en 450 Nm sterke 2,2-liter Skyactiv-D dieselmotor, een aangepaste variant van de 175 pk sterke 2.2 die Mazda in Nederland voert. Schakelen gaat middels een zestrapsautomaat naar de voorwielen, al is vierwielaandrijving optioneel leverbaar. Ook deze Mazda profiteert van het G-Vecotoring-systeem dat Mazda de laatste jaren over een deel van zijn modellen heeft uitgerold.

Wat bagageruimte betreft, is het achterin de CX-8 geen balzaal te noemen. Daar is uiteraard de derde zitrij voor te 'danken'. De bagageruimte meet 239 liter, met de achterste bank plat kan 572 liter meegezeuld worden. Wie geen premium audiosysteem van Bose besteld, krijgt tevens 65 liter aan opbergruimte onder het vloertje van de bagageruimte.

Kijken we naar het Japanse modellengamma van Mazda, dan vinden we daar onder ander nog de Premacy en de Biante. Waar die eerste een herziene versie is van de 5 die in 2010 op de markt verscheen, is de Biante een achtzits-MPV volgens de oude stempel. Voor beide modellen eindigt de carrière spoedig en het is deze CX-8 die als grote aanbieding op de prijslijsten wordt gezet.

Mazda hoopt maandelijks 1.200 exemplaren te kunnen verkopen. De prijzen beginnen in Japan bij omgerekend € 24.333 en lopen op tot € 31.895. In ons land hoeven we de auto overigens niet te verwachten.