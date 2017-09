Slideshow

Matthias Müller (VW): vol op elektrisch 'In 2025 elke vierde VW EV'

CEO Matthias Müller deed aan de vooravond van de IAA Frankfurt 2017 harde beloftes over de elektrificatie van Volkswagen en de andere merken uit de groep: over zeven jaar is elke vierde VW volledig elektrisch.

Het productnieuws van de Volkswagenmerken op de IAA is dan misschien niet zo heel groot dit jaar, CEO Matthias Müller, die het roer overnam toen Martin Winterkorn struikelde over dieselgate, maakt dat ruimschoots goed in zijn speech op de Volkswagen Group Night, het traditionele gala aan de vooravond van de eerste persdag. Nogmaals betuigt hij spijt over de misstanden die onder zijn voorganger konden gebeuren en belooft hij meer transparantie in het beleid van Volkswagen: "We hebben de boodschap begrepen en zullen woord houden." Meer concreet: elektrificatie krijgt bij Volkswagen grote prioriteit op de weg naar een schonere toekomst: "In 2025 is elke vierde verkochte auto binnen de VW-groep volledig elektrisch. En in 2030 is elk van de driehonderd modellen die we dan voeren, ook leverbaar als EV. Die auto's hebben een actieradius tot zo'n zeshonderd kilometer en het laden van de accu's zal niet langer duren dan een koffiepauze. Wij zullen leiden, niet volgen." Om al die auto's van accu's te voorzien zal een productiecapaciteit van viermaal Tesla's gigafactory nodig zijn, voorspelt Müller, iets waar hij een investering van vijftig miljard euro voor reserveert, bovenop de twintig miljard die wordt uitgetrokken voor de ontwikkeling van EV's Op de langere termijn streeft Müller naar de inzet van wat hij noemt 'Feststoffbatterien': vloeistofarme accu's, waarmee reikwijdtes van meer dan duizend kilometer mogelijk zijn.

Al die goede voornemens betekenen overigens niet dat Volkswagen zijn verbrandingsmotoren op korte termijn gaat uitzwaaien, zegt Müller: "Voorlopig hebben we die nog hard nodig, alleen al om het geld mee te verdienen dat we nodig hebben om elektrische voertuigen te ontwikkelen." In 2020 moet de I.D. op de markt komen, een elektrisch alternatief voor de Golf en basis voor een reeks modellen.