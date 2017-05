Slideshow

'Maserati Levante Hybrid krijgt Pacifica-techniek' Wellicht ook in Ghibli en Quattroporte

Op niet al te lange termijn moet er een plug-in hybride op basis van de Maserati Levante verschijnen. Dat was al bekend, maar dat die auto z’n techniek wellicht van de Chrysler Pacifica leent, is nieuw.

De Chrysler Pacifica is de full-size MPV die in 2016 de aloude Town & Country, bij ons bekend als Voyager, opvolgde. De auto is niet leverbaar in Europa, maar is evengoed een interessante 'minivan'. Dat komt onder meer door de plug-in hybride Pacifica Hybrid, die een 16 kWh-accupakket combineert met – heel Amerikaans - een 3.6 V6-benzinemotor. Volgens het Australische CarAdvice zal de toekomstige Levante Hybrid z'n techniek lenen van deze Chrysler. Verwacht niet dat de gehele aandrijflijn onveranderd in de Maserati-neus verdwijnt, maar het accupakket en de elektromotoren zouden wél in de Italiaanse SUV worden gebruikt.

Dat moederbedrijf FCA voor deze tactiek kiest, is niet zo verwonderlijk: de ontwikkelingskosten van compleet nieuwe hybridetechniek zijn gezien de kleine verkoopaantallen van de exclusieve Maserati niet te rechtvaardigen. Om diezelfde reden is het aannemelijk dat ook de Ghibli en Quattroporte, die onderhuids veel overeenkomsten vertonen met de Levante, de beschikking krijgen over de van Chrysler geleende hybride-technologie.