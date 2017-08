Slideshow

Martin Schulz (SPD) wil quota elektrische auto's Merkel: "Niet goed doordacht"

Martin Schulz, die met zijn SPD één van de twee grote partijen voor de komende Duitse verkiezingen vertegenwoordigt, wil dat er in Europa quota komen voor de hoeveelheid elektrische auto’s. Zijn rivaal Angela Merkel is het daar niet mee eens.

De wens van de SPD kwam dit weekend via de Duitse media naar buiten. De SPD-leider wil een minimumaantal elektrische auto's opleggen aan autobouwers, om de 'vergroening' op die manier af te dwingen en de doorbraak van elektrische auto's te bespoedigen. Het voorstel is onderdeel van een groter plan van de SPD voor de auto-industrie in Duitsland.

Zijn rivaal Angela Merkel, die hoogstwaarschijnlijk opnieuw bondskanselier wordt, vindt het geen doordacht plan. "Wat doen we, als het quotum niet wordt gehaald?", vraagt ze in de Frankfurter Allgemeine. "Mogen we dan geen auto's met verbrandingsmotor meer kopen?"

De auto-industrie is een heet hangijzer in de aanloop naar de Duitse verkiezingen. De sector is van levensbelang voor Duitsland, maar ligt tegelijkertijd onder vuur vanwege de (Volkswagen-)dieselaffaire en alle maatregelen en trends die daar het gevolg van zijn.