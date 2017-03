Slideshow

Mansory trekt alles uit de kast: deel 1 Exoten moeten het ontgelden

De Duitse tuner Mansory heeft onlangs een hele rits nieuwe creaties naar voren geschoven. In dit eerste deel van een tuning-tweeluik schijnen we een lichtje op de Ferrari 4XX Siracusa Spider, de Bentley Bentayga Black Edition, de Maserati Levante én de Mercedes-Benz S-klass Cabrio Black Edition.

In maart vorig jaar liet Mansory de 4XX Siracusa al zien, een met koolstofvezel volgehangen incarnatie van Mansory's visie op Ferrari 458-opvolger 488 GTB. Nu is de 488 GTB Spider verbouwd tot 4XX Siracusa Spider.

De 4XX Siracusa draagt dezelfde opmerkelijke bodykit als zijn eerder gepresenteerde dichte broer. Dat betekent: koolstofvezel bumperwerk, 20-inch lichtmetaal en een 'in twee delen geknipte' achterspoiler. Ook op motorisch vlak is aan de Italiaan gesleuteld. De normaal gesproken 670 pk sterke biturbo achtcilinder is nu 790 pk en 870 Nm sterk, goed voor een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 2,9 tellen. De topsnelheid ligt op een kruinvernietigende 341 km/h.

Levante

Ook landgenoot Maserati Levante is niet veilig voor de grijpgrape handjes van Mansory. Op motorisch vlak houdt Mansory het relatief subtiel. De 430 pk sterke V6 uit de Levante S krijgt er 35 pk bij en is nu 365 pk sterk, al zegt de tuner te overwegen om ook de ruim 520 pk sterke 3,8-liter grote biturbo V8 uit de Quattroporte GTS in het vooronder van de Levante te persen.

De Italiaanse cross-over krijgt een widebodykit aangemeten, compleet met wielkastverbreders, een matzwarte motorkap met luchthapper en schreeuwerig bumperwerk. Het oranje gespoten gevaarte staat op 22-inch lichtmetaal en is ook vanbinnen behoorlijk aangepakt. De complete werkplek is 'versierd' met oranje details, Alcantara en aardige hoeveelheden leer.

Bentayga Black Edition



De tweede SUV in dit gezelschap is de Bentley Bentayga. Eerder zagen we al hoe Brabus' Startech-afdeling de Brit het liefste ziet en nu is de beurt aan Mansory. De tuner doopt de creatie Black Edition en daar lijkt geen woord aan gelogen. Ook hier zien we een overdaad aan spoiler- en bumperwerk, delen die allemaal uit koolstofvezel zijn vervaardigd en van de Bentayga een op zijn zachtst gezegd opvallende verschijning maken.

Groter nieuws vinden we onder de kap. De 6,0-liter grote W12 is met zijn 608 pk en 900 Nm bepaald niet zwak te noemen, al is het voor Mansory uiteraard weer niet genoeg. Dankzij een sportuitlaat en een herschreven motormanagementsysteem is de Bentayga W12 nu 701 pk en 1.050 Nm sterk. Over smaak valt niet te twisten.

S63 AMG Convertible Black Edition



De vierde en laatste schepping die we in dit eerste deel in vogelvlucht behandelen, is de Mercedes-AMG S63 Convertible Black Edition, een auto die de tuner beschrijft als een S-klasse Cabrio met "[...] meer charisma". De S63 is aan alle kanten uitgeklopt en uitgebouwd en ligt 3 centimeter dichter boven het asfalt dan het al laag te noemen origineel. De bodykit maakt de dakloze S-klasse zo'n 5 centimeter breder. Alle aerodynamische extraatjes zijn knalrood óf Liquid Black gespoten.

De 585 pk sterke biturbo V8 is na Mansory's krachtkuur, bestaande uit onder andere nieuwe turbo's en een aangepast uitlaatsysteem, 840 pk en 1.150 Nm sterk. Een sprint naar een snelheid van 100 km/h is in 3,5 tellen voorbij en het versnellen houdt pas op als de snelheidsbegrenzer bij 300 km/h in werking treedt. Voor nu: bekijk de foto's en droom óf gruwel lekker weg.