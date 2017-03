Slideshow

M-Performance spul voor BMW 5-serie Touring Meer vermogen én dikker uiterlijk

Na de BMW 5-serie sedan is het nu ook de beurt aan de Touring om volgehangen te worden met de upgrades van M-Performance.

Om te beginnen kijken we naar de beschikbare opvoerset. Zo kan de 540i xDrive met de 'Power and Sound Kit' 365 pk en 500 Nm uit de zescilinder persen. Dat betekent een toename van 25 pk en 50 Nm. Volgens BMW blijft het brandstofverbruik gelijk. Zoals de naam van het pakket al zegt, komt er dankzij een aangepast uitlaatsysteem ook een sportiever geluid uit de uitlaten. Dat geld ook voor de 530i en 530d, want ook voor die versies is het nieuwe uitlaatsysteem leverbaar. BMW heeft het echter niet over extra kracht voor die laatste twee.



Bij de nieuwe uitlaten horen ook nieuwe trapeziumvormige eindstukken. Om er verder geen twijfel over te laten bestaan dat je niet met een standaard 5-serie Touring onderweg bent, zijn ook de nodige uiterlijke aanpassingen leverbaar. Met divers zwart bumperwerk en een dikke zwarte streep over de flanken is het niet te missen. Daarnaast is de auto op donkergrijze 20-inch lichtmetalen wielen, die naar wens - zoals op de foto's - met lichte accenten op de spaken geleverd kunnen worden. Achter de nieuwe wielen verschuilt zich een aangepast remsysteem met rode remklauwen.