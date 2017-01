Slideshow

Lynk & Co. werkt aan sedan Ambitieuze Chinezen pakken door

Met Lynk en Co. wil het Chinese Geely niets liever dan autoland op zijn kop zetten. Vandaag hebben we een tweede model van het merk in beeld.

In oktober presenteert Lynk & Co., het jongste merk van het Chinese concern Geely,zijn eerste auto: de 001. De cross-over met de weinig inspirerende, maar wel duidelijk naam is vooral op technisch vlak een interessante auto voor ons Europeanen. Onder de van bijzondere lijnen voorziene koets gaat namelijk het CMA-platform schuil dat Volvo zal toepassen in zijn nieuwe 40-serie (V40, XC40). Lynk en Co. liet al spoedig weten dat het meer dan slechts één auto in zijn portfolio wil hebben. De tweede Lynk & Co. lijkt een sedan te worden.

Dat blijkt uit deze spionagefoto's die Chinese media op hebben weten te duiken. De auto hangt nog stevig in de plakkers, maar door het verpakkingsmateriaal heen zijn de kenmerkende koplampunits al goed zichtbaar. Ook deze Chinees zal op het CMA-platform staan dat we spoedig op Europese bodem zullen terugzien. We verwachten namelijk dat Volvo nog dit jaar het doek trekt van de XC40! Met de 40.1 en 40.2 Concepts wist Volvo al een goede indruk te geven van wat we verwachten kunnen.