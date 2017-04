Slideshow

Lynk & Co in 2019 naar Europa 01 wordt eerste leverbare model

Het Chinese Lynk & Co wordt in de eerste helft van 2019 actief op de Europese markt. Het eerste model dat we hier mogen verwelkomen, is de 01.

Deze week presenteerde Lynk & Co in thuisland China de productieversie van de 01. Aan Automotive News laat chef marketing Alain Visser weten dat het de bedoeling is om met die auto in het eerste halfjaar van 2019 de Europese markt te bestormen. Aan de Duitse hoofdstad Berlijn de eer om de eerste vestiging te huisvesten. De Belgische topman geeft verder aan dat de Verenigde Staten nog een aantal maanden langer moeten wachten.



Aanvankelijk was het de bedoeling dat het dochterbedrijf van Geely al in 2018 naar Europa zou komen. De reden dat dit wordt uitgesteld, is de benodigde tijd om een distrubitie- en dealernetwerk op te zetten. Overigens kunnen klanten hun auto niet bij zo'n 'dealer' ophalen, maar er alleen demomodellen bekijken. Het bestellen van een Lynk & Co kan online en de auto wordt vervolgens thuis afgeleverd.



De 01 is een compacte cross-over die zijn basis deelt met de aanstaande 40-serie van Volvo. De auto wordt leverbaar met een 1,5-liter driecilinder met 182 pk en een 2.0 viercilinder met 242 pk. Tenslotte komt er een plug-in hybride, met een gecombineerd vermogen van 223 pk. Lynk & Co onthulde in Shanghai ook nog de conceptauto's 02 en 03, beide sedans die later dit jaar of begin volgend jaar als productieversie worden getoond.