Lynk & Co 03 schemert weer door Sedan volgt na cross-over

Het Chinese Lynk & Co. heeft serieuze plannen om het Europese vasteland te veroveren. Het nieuwe ambitieuze merk wil dat doen met Volvo-techniek, verpakt in onder andere deze 03!

In april dit jaar liet Lynk & Co, een nieuw merk van de Chinese gigant Geely, de 03 in conceptvorm zien. De relatief compacte sedan maakt dankzij het feit dat moederbedrijf Geely ook Volvo in zijn zak heeft, gebruik van techniek die we onder de op stapel staande nieuwe 40-serie gaan tegenkomen. Eerder liet Lynk en Co. al de productierijpe versie van de 01 zien, een cross-over die gezien kan worden als een 'XC40' met een voorliefde voor verregaande connectiviteit. Zo zal de 03, net als de 01, over een gratis internetverbinding beschikken. Nog een bijzondere troefkaart van Lynk & Co.: het bedrijf claimt levenslange garantie op zijn producten te geven.

Net als cross-overbroer 01 en het studiemodel dat op de 03 vooruitblikte, krijgt deze nieuwe sedan opmerkelijk hoog geplaatste koplampen mee. Ook de eigenzinnige wijze waarop de C-stijl is vormgegeven lijkt het productiestadium te halen.

De 01 wordt nog dit jaar op de Chinese markt gebracht. Deze 03 zal daar niet al te lang na volgen. De naam 02 is geplakt op een concept-car waarvan een concrete productieversie langer op zich zal laten wachten. Lynk & Co is voornemens zijn auto's ook in Europa aan de man te brengen. De auto's worden alleen via internet verkocht, iets dat omstreeks 2019 ook daadwerkelijk moet gaan gebeuren!