Lynk & Co. 01 maakt eerste meters Chinese broer van Volvo XC40 gesnapt!

Volvo werkt hard aan de komst van de XC40 en vandaag zien we een Chinese cross-over door de nacht kruipen die al gebruikmaakt van het platform dat die Zweed onder zich krijgt.

In oktober vorig jaar maakten we digitaal kennis met Lynk en Co., het nieuwe submerk van de Chinese gigant Geely. De subdivisie schoof de 01 naar voren als eerstgeborene, een cross-over die zijn DNA deelt met de toekomstige XC40 van Volvo. De productieversie van de 01 is door onze spionagefotograaf gesnapt tijdens het maken van een nachtelijk ommetje.

De 01, die marginaal groter is dan de uiteindelijke XC40, is in Zweden gespot en dat kan natuurlijk geen toeval zijn. Het lijkt er dan ook sterk op dat het aldaar gevestigde China Euro Vehicle Technology (CEVT), dat voor Geely het CMA-platform ontwikkelt, de auto hier aan koudetests onderwerpt.

Overigens gaat het CMA-platform niet alleen als basis dienen voor de XC40, een auto waarop we middels de 40.1 en 40.2 Concepts al een voorproef kregen, ook de rest van de nieuwe 40-serie zal op die modulaire basis geplaatst worden. Het Chinese Lynk en Co. lijkt zijn 01 niet in China te houden, het submerk gaf eerder al aan ook de automarkt van de Verenigde Staten en Europa aan te willen vallen.