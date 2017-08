Slideshow

Lucid Air schittert in Pebble Beach Ambitieuze nieuweling in ander pak

Lucid Motors heeft zijn bijzondere Air meegebracht naar het Concours d'Elegance in Pebble Beach. De elektrische supersedan schittert er in een nieuwe kleurstelling.

Eind vorig jaar liet Lucid Motors een zilvergrijze Air zien en momenteel shittert een in twee kleuren gespoten Air op Pebble Beach. De auto draagt een koets die in een combinatie van zilver en grijs is gespoten. Lucid Motors heeft geen noviteiten aangekondigd tijdens het gerenomeerde autofeest. Over een mogelijke overname door Ford, waar we eerder over schreven, is dus niet meer bekend geworden.

De Air is een nagenoeg productierijpe vooruitblik op een sedan die over twee elektromotoren beschikt. Samen zijn ze goed voor zo'n 600 pk terwijl het accupakket 100 kWh sterk is. Ook moet een 130 kWh groot pakket beschikbaar komen. Op een lading moet de Air zo'n 650 kilometer ver kunnen komen. Een sprint naar 100 km/h zal iets meer dan 2,5 seconden in beslag nemen. Uiteraard beschikt ook de Air over zaken als camera's, sensoren en Lidar, digitale kijkers waarmee de Air tot op zekere hoogte autonoom door het verkeer moet kunnen gaan.

De productie van de Air moet begin 2018 gaan starten. Lucid Motors wordt onder andere gefinancieerd door LeEco, het Chinese bedrijf dat ook Faraday Future van liquide middelen voorziet. Onlangs werd bekend dat LeEco te snel zijn geld uitgaf, iets wat voor Faraday tot op heden niet al te gunstig uitpakt. Lucid Motors heeft een fabriek voor ogen in de Amerikaanse staat Arizona, een productiefaciliteit die zo'n 600 miljoen euro moet gaan kosten. Vanaf 2021 of 2022 wil het merk er jaarlijks maximaal 130.000 auto's produceren.