Slideshow

Lucid Air heeft prijs Eerste Lucid in 2019 op de weg

Lucid Motors heeft een prijskaartje aan hun eerste auto, de Air, gehangen.

Eén van de veelbelovende nieuwkomers op het gebied van elektrische auto's is Lucid Motors. We maakten eind vorig jaar kennis met de Air, een futuristisch vormgegeven auto die het qua luxe wil opnemen tegen auto's als de BMW 7-serie en Mercedes-Benz S-Klasse. Een elektromotor brengt een vermogen van 400 pk over op de achterwielen. Dat geldt voor de basisversie, want de krachtigste versie krijgt twee motoren die samen 1.014 pk leveren en alle wielen aandrijven. Voor de basisversie claimt Lucid dat de Air op één lading zo'n 386 kilometer moet kunnen afleggen. Optioneel zijn accupakketten waarmee de Air zo'n 500 of zelfs 650 kilometer ver moet komen. Verder krijgt de Air standaard alle voorbereiding mee die nodig is voor autonoom rijden.



Een optioneel actief veersysteem moet ervoor zorgen dat de auto qua rijcomfort zich kan meten met de gevestigde orde. Ook het interieur draagt daar een steentje aan bij met onder andere vier touchscreens, een audiosysteem met - tegen meerprijs - 29 speakers, ver naar achteren te klappen achterstoelen en een grotendeels glazen dak.



Wat de gehele prijslijst van de Air is en wat er wordt gevraagd voor alle optionele zaken, is nog niet bekend. Lucid meldt al wel een (Amerikaanse) vanafprijs: omgerekend € 48.907. De luxe topversie moet "meer dan $ 100.000" opleveren, omgerekend ruim € 93.000. Lucid richt op een productie van 10.000 Airs in het eerste jaar. In 2019 begint de levering.



Wij gingen al langs bij Lucid in de Verenigde Staten, om een rondje mee te rijden in de Air. Binnenkort zie je daar meer van in een video op deze site.