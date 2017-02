Slideshow

'LTC TX5 komt naar het vasteland' 'Black cab' in Amsterdam?

De TX5 van de London Taxi Company (LTC) is de auto die vanaf dit jaar de straten van de Engelse hoofdstad moet gaan bevolken. Moederbedrijf Geely heeft echter grotere plannen met de auto: ook andere Europese steden moeten ‘m gaan inzetten

'Plug-inhybride TX5 komt in 2017', kopten we in oktober 2015. Dat blijkt te kloppen, maar volgens Reuters hoef je binnenkort niet meer naar Londen om de auto te aanschouwen. LTC zou namelijk mikken op een vertienvoudiging van z'n jaarproductie, die daarmee op 10.000 auto's uit moet komen. De taxi is daar niet als enige voertuig verantwoordelijk voor, maar speelt wel een belangrijke rol in de ambitieuze plannen. Momenteel wordt in Conventry de TX4 gebouwd, een auto die in de basis gelijk is aan de in 1997 geïntroduceerde TX1. Om de enorme groei voor elkaar te krijgen, wil LTC de taxi's onder meer verkopen in Oslo, Parijs, Berlijn én ons eigen Amsterdam, zegt Reuters. Ondanks de Brexit, die meer merken koud lijkt te laten, stampt LTC daarvoor een compleet nieuwe fabriek uit de grond die volgens The Telegraph in maart voltooid moet zijn.

De TX5 is vanbuiten nog herkenbaar als 'Black Cab', maar is compleet nieuw. In plaats van de traditionele diesel ligt er een driecilinder benzinemotor in het vooronder die als generator fungeert voor een groot batterijpakket. Daarmee zou een elektrische actieradius van 70 mijl, zo'n 112 km, tot de mogelijkheden behoren. De TX5 kan bovendien zes passagiers vervoeren én biedt ruimte aan een rolstoel.