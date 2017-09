Slideshow

Lotus voegt GT430 Sport aan gamma toe Hoelang blijft dit de snelste?

Lotus weet van geen ophouden. In juli presenteerde het merk met de Evora GT430 nog zijn krachtigste en snelste straatauto ooit. Vandaag mag dat model het stokje overdragen aan de GT430 Sport.

De GT430 is met zijn 436 pk en 440 Nm sterke 3,5-liter grote supercharged V6 slechts enkele maanden de sterkste en snelste Lotus ooit geweest, want hier is al zijn net iets krachtigere jongere broer: de GT430 Sport.

Deze nieuwe variant is overigens net zo sterk als de al bekende GT430, maar de nieuwkomer moet diverse downforce-verhogende spoilers en lipjes ontberen. Het gevolg: een gewicht dat tien kilo onder die van de GT430 ligt. Het model is dan ook in staat om 0,1 tel eerder naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) te sprinten. Zijn topsnelheid ligt op 315 km/h, waar de al bekende GT430 het tot 305 km/h schopt. De speciale remmerij van de GT430 is aanwezig om het gevaarte weer tot stilstand te brengen. Hetzelfde geldt voor het speciale onderstel en het sperdifferentieel. In tegenstelling tot de GT430 is de GT430 Sport ook met een automatische transmissie te krijgen. Ongetwijfeld scoort de reguliere GT430 dankzij zijn extra spoilerwerk dat voor maximaal 250 kilo extra neerwaartse druk zorgt beter op het gebied van stabiliteit en grip. Deze nieuwe Sport-variant is in het leven geroepen om een bredere groep klanten aan te spreken, aldus Lotus.