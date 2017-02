Slideshow

Lotus Evora Sport 410 volgens Lotus Exclusive Knipogen naar Esprit S1

De personalisatie-afdeling van Lotus heeft een Evora Sport 410 onder handen genomen. De one-off brengt een hommage aan de oer-Esprit, de S1.

Vorig jaar rond deze tijd presenteerde Lotus de 410 Sport-versie van de Evora, een ruim 410 pk sterke variant van dat model. Omdat een échte Esprit nog altijd in de orderboeken van Lotus ontbreekt, is het deze speciale Evora die door Lotus Exclusive is aangepakt om een eerbetoon te brengen aan de Esprit S1. Aanleiding voor de knipoog: het veertigjarige bestaan van The Spy Who Loved Me, de James Bond-film uit 1977 waarin de oer-Esprit een belangrijke rol speelde.

Waar de voorbumper van de Esprit S1 was voorzien van een zwarte kunststof bumper, draagt de speciale Evora ook zwarte details op zijn front. De lamellen op de 'achterklep' zijn uitgevoerd in glanzend koolstofvezel, eveneens een knipoog naar de zwarte exemplaren achterop de S1. Over de gehele flank vinden we een zwarte streep en om de achterlichten zijn zwarte vlakken geplaatst.

Ook in het interieur gaat Lotus door met het knipogen naar de Bond-S1, een auto die overigens in bezit is van niemand minder dan Tesla-topman Elon Musk. Onder andere de deurpanelen zijn uitgevoerd als de exemplaren in de filmauto.

Op motorisch vlak blijft de Evora 410 Sport zichzelf. Dat betekent: een 416 pk en 420 Nm sterke 3,5-liter zescilinder met supercharger van de planken van Toyota.