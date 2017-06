Slideshow

Londense taxi verkent woestijn LTC test TX5 in hitte van Arizona

London Taxi Company is druk aan het testen met de nieuwe taxi, de TX5. Daar hebben ze nu een wat ongebruikelijke locatie voor gevonden, namelijk de verzengende hitte van een woestijn in de Amerikaanse staat Arizona.

Voor bijna extreme hitte ga je over het algemeen niet naar Londen. Toch kan het daar in de zomer ook best heet worden, en ook dan wil je als passagier comfortabel in je 'London Cab' worden vervoerd. Het is één van de redenen waarom LTC z'n nieuwe taxi aan de hitte van Arizona blootstelt. Op de eerste foto rijdt de auto op London Road, dat kan geen toeval zijn.



De TX5 reed onder de zware omstandigheden meerdere keren een traject van ruim 480 kilometer. LTC wilde – naast de airconditioning – vooral testen hoe de accu, die door een range-extender kan worden bijgeladen, zich gedraagt bij hoge temperaturen. Eerder werd opgegeven dat op een volle tank van de range-extender een actieradius van minimaal 360 kilometer haalbaar moet zijn. Als we LTC (in handen van Geely) mogen geloven, is er dus nog 120 kilometer meer uit te halen. Overigens zal de auto in Arizona vooral lange rechte stukken op constante snelheid hebben gereden, dus hoe het bereik in druk stadsverkeer is, moet nog blijken.



Zoals gezegd, is LTC in handen van het Chinese Geely dat ook eigenaar van Volvo is. Als range-extender krijgt de TX5 de 1,5-liter driecilinder die we ook verwachten in de komende Volvo 40-serie. Eind dit jaar moet het testwerk met de nieuwe taxi erop zitten en maakt de auto zijn opwachting op de openbare weg. De kans bestaat dat de TX5 ook in Nederland te zien zal zijn.