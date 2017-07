Slideshow

Lincoln niet blij met Lynk & Co Namen 'klinken hetzelfde'

Ford is niet helemaal gelukkig met de naam van Geely's nieuwe merk Lynk & Co. Volgens de Amerikanen klinkt Lynk & Co wel erg hetzelfde als... Lincoln.

Dat schrijft Automotive News vanochtend. Volgens het medium is het nu aan Ford Motor om officieel bezwaar te maken tegen de registratie van merknaam Lynk & Co in de Verenigde Staten. Ford en daarmee Lincoln zijn van mening dat de naam Lynk & Co verwarrend kan werken voor de Amerikaanse consument.

Lynk & Co is een nieuw merk van de Chinese gigant Geely. Lynk & Co heeft al diverse auto's gepresenteerd, waaronder de cross-over 01. Net als de later gepresenteerde 03 beschikt de cross-over over een gratis internetverbinding beschikken. Nog een bijzondere troefkaart van Lynk & Co.: het bedrijf claimt levenslange garantie op zijn producten te geven. Omstreeks 2019 wil het merk ook in Europa actief zijn en ook een marktdebuut in de Verenigde Staten staat op de planning.