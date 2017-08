Slideshow

Lexus RX met derde zitrij gesnapt Strekken maar!

Lexus verblijdt in ieder geval de Noord-Amerikaanse markt eind dit jaar met een langere versie van de RX. Het is die zevenzitter die nu ingepakt en wel is gesnapt.

Het is bijna 2,5 jaar geleden dat Lexus de huidige vierde generatie van de RX presenteerde. Al vrij kort na de onthulling van het model werd duidelijk dat Lexus-klanten interesse hadden in een RX met een derde zitrij. Tijdens de New York International Auto Show van 2016 wist Lexus te bevestigen dat een ruimere versie van de RX daadwerkelijk op de planning stond. Onze spionagefotograaf heeft een ingepakt exemplaar vast weten te leggen.

Om plek te bieden aan de op deze foto's al zichtbare derde zitrij, wordt de RX een aardig stuk uitgerekt. De extra centimeters worden vooral achter de achteras zichtbaar. De verlengde RX, die mogelijk de toevoeging L achter zijn naam krijgt, komt uiteraard over een minder sterk aflopende daklijn te beschikken dat het exemplaar dat we reeds kennen. Lexus Nederland wilde niets zeggen over een mogelijke komst naar Nederland.

Lexus biedt de RX in ons land, net als zijn kleinere broer NX, alleen als hybride aan. De aandrijving wordt verzorgd door een 3,5-liter grote V6 die is gekoppeld aan een elektromotor. Het gecombineerd vermogen komt uit op 313 pk. Per 100 km/h moet de RX volgens de fabriek gemiddeld 5,3 l/100 km verbruiken.