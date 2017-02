Slideshow

Lexus LS 500h krachtiger dan LC 500h Drie motoren, tien verzetten

Op Valentijnsdag liet Lexus weten de splinternieuwe LS tijdens de Autosalon van Genève ook als 500h aan de wereld voor te stellen. Vandaag laat het merk meer weten over de aandrijflijn in zijn hybride toplimo.

De nieuwe, vijfde generatie van de Lexus LS kennen we tot op heden alleen als 500, een benzineversie met een 421 pk sterke biturbo V6 als kloppend hart. Daarmee is het voor het eerst dat Lexus' toplimousine met een V6 in plaats van een V8 op de markt verschijnt. Lexus laat nu weten dat de 500h, die volgende maand in Zwitserland op de beursvloer staat, over drie motoren komt te beschikken.

De aandrijflijn bestaat namelijk uit een 3,5-liter metende Dual VVT-i V6, een blok met variabele timing voor zowel in- als uitlaatkleppen, én twee elektromotoren. Daarmee beschikt de LS 500h over één elektromotor meer dan familielid LC 500h. Tot een snelheid van 140 km/h kan de LS 500h puur op elektrokracht over het asfalt glijden. Schakelen gaat net als in de LS 500 middels een tientrapsautomaat.

Met de toevoeging van een extra elektromotor voorkomt Lexus ongetwijfeld dat de LS 500h minder pk's op de been brengt dan de uitgaande LS 500h, een hybride die dankzij V8- én elektrokracht goed is voor 445 pk. Als Lexus simpelweg de aandrijflijn uit de LC 500h in de LS 500h had gelepeld, zou dat een totaalvermogen van zo'n 360 pk opleveren.

