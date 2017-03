Slideshow

Lexus LS 500h gepresenteerd Hybride vlaggenschip

Lexus heeft de nieuwe LS ook als 500h gepresenteerd. De hybride limousine krijgt twee elektromotoren mee.

Lexus' nieuwe topmodel kennen we als machtige 500 met een biturbo V6 als kloppend hart. Aan de line-up is nu ook de 500h toegevoegd, een hybridevariant.

De LS 500h krijgt Lexus' Multi Stage Hybrid System mee, een hybride aandrijflijn die in dit geval bestaat uit een 3,5-liter grote VVT-i V6 die is gekoppeld aan twee elektromotoren. Het systeemvermogen ligt op 360 pk en 600 Nm. Het vermogen gaat via een tientrapsautomaat naar alle vier de wielen. Een sprint naar een snelheid van 100 km/h is in 5,4 tellen achter de rug. In volledige elektromodus moet de Lexus tot een snelheid van 140 km/h kunnen rijden. Het accupakket is twintig procent lichter dan dat in zijn voorganger (LS 600h).