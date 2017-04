Slideshow

Lexus LS 500 als F-Sport naar New York Paradepaard sportief aangekleed

De Lexus LS 500 en 500h kennen we inmiddels. De LS 500 F-Sport nog niet, maar daar komt tijdens de New York International Auto Show verandering in.

Lexus' topmodel werd tijdens de North American International Show in Detroit die in januari dit jaar plaatsvond, aan een nieuwe generatie geholpen. De Japanse toplimo werd voorafgegaan door de LF-FC Concept en werd direct als 500 aan het grote publiek voorgesteld. Tijdens de Autosalon van Genève werd de LS opnieuw in het zonnetje gezet, destijds als hybride 500h. Ook tijdens de New York International Auto Show kan Lexus weer op aandacht voor zijn vlaggenschip rekenen. Volgende week wordt de 500 F-Sport er naar voren geschoven.

De 500 F-Sport is in theorie een sportief aangeklede versie van de reeds bekende 500. Dat betekent niet dat Lexus zich er gemakkelijk van af maakt. We verwachten dat de F-Sport zwartkleurige details meekrijgt om de sportiviteit van de uitvoering te benadrukken. Ook ligt het in de lijn der verwachting dat Lexus' Dynamic Handling System naar de LS komt, een pakket waarmee zaken als gasrespons en stuurgedrag directer zijn en het onderstel een tandje dynamischer is afgesteld. Volgende week weten we meer, dan geeft de 500 F-Sport al zijn geheimen prijs.