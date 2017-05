Slideshow

Lexus als beschermheer van de sedan 'Verdwijnen sedan onvermijdelijk'

Een blik op het Nederlandse wagenpark laat er geen twijfel over bestaan: de cross-over is immens populair. Lexus is van mening dat de traditionele sedan op termijn verdwijnt, maar wil dat moment zo lang mogelijk uitstellen.

In een interview met Automotive News laat Chief Brand Officer Tokuo Fukuichi weten dat Lexus erkent dat er een moment komt waarop de cross-over de traditionele sedan volledig zal vervangen. Lexus, een merk met sedans als de IS, GS en LS in het gamma, zegt dat moment zo lang mogelijk uit te willen stellen door zich op een aantal zaken te richten.

Volgens Fukuichi sturen cross-overs steeds beter, iets dat het noodzakelijk maakt om sedans nóg dynamischer te maken. Lexus zou zijn sedans een lager zwaartepunt kunnen geven, aldus Fukuichi. Daarnaast zou Lexus er volgens Fukuichi goed aan doen om sedans een minder formele uitstraling te geven zodat ze een breder publiek aanspreken. "Als de sedan geen ervaring meer kan bieden die en cross-over niet kan bieden, zal de sedan niet overleven," meent de hooggeplaatste Japanner.

Volgens Fukuichi is het steeds vanzelfsprekender dat mensen die zich normaal laten rijden in bijvoorbeeld een LS, nu zelf achter het stuur plaatsnemen. Volgens de topman is dat een van de redenen dat de nieuwe LS een minder traditionele sedanvorm heeft gekregen. Op termijn kan het sedanontwerp bij Lexus zelfs meer richting dat van de Panamera gaan, meent Fukuichi. Zelfs de komst van een stationwagen wordt niet uitgesloten. "[...] Persoonlijk zou ik best een stationwagen van Lexus willen zijn, al zijn daar nog geen plannen voor."