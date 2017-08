Slideshow

Lex Kerssemakers nieuwe topman Volvo Europa Nederlander verruilt Amerika voor grootste markt Volvo

Lex Kerssemakers, de 57-jarige Nederlander die momenteel aan het roer staat bij Volvo in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika, krijgt een nieuwe functie. Hij gaat leiding dragen over Volvo in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Met de overstap valt meer dan de helft van de markt voor het Zweedse merk onder Kerssemakers' verantwoordelijkheid. Automotive News bericht erover. De Nederlander draagt het stokje over aan de Zweedse Anders Gustafsson. De twee ruilen van regio.



Aan Gustafsson de taak om het Amerikaanse toekomstplan dat onder Kerssemakers werd opgesteld, in goede banen te leiden. Volvo heeft als doel gesteld om in 2020 in de VS meer dan ruim 150.000 auto's te verkopen. Daarmee zou het het beste verkoopresultaat noteren sinds 2004. Kerssemakers is optimistisch over de kans van slagen. Volvo kent de afgelopen paar jaar, mede dankzij een flink aantal nieuwe modellen, een forse verkoopgroei in de VS.



In zijn nieuwe functie zal Kerssemakers zich vooral richten op de brede innovaties binnen de auto-industrie. Denk daarbij aan het verder uitwerken van Volvo's plannen op het gebied van elektrisch rijden en autonome technologie.