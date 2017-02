Slideshow

Langere adem voor Ford Focus Electric 40 procent grotere actieradius

In de Verenigde Staten werd de update al eerder doorgevoerd en nu houdt ook de Europese Ford Focus Electric het langer vol.

Zo'n 3,5 jaar geleden maakten we voor het eerst kennis met de volledig elektrische variant van de Focus: de Electric. Ford gaf zijn C-segmenter een 23 kWh groot accupakket waarmee de hatchback zo'n 160 kilometer ver kon komen. Vanaf heden komt de Focus maar liefst 40 procent verder op een lading.

Het accupakket wordt opgewaardeerd en meet voortaan 33,5 kWh. De elektromotor is nog altijd 145 pk sterk. Het accupakket is in 30 minuten tot 80 procent van zijn capaciteit vol te laden. Vanaf heden is ook de Focus Electric van het opgefriste uiterlijk voorzien dat Ford in 2014 over zijn Focus-familie uitstortte, al blijft de Electric zijn eigen voorzijde houden.

Ford zegt de vernieuwde Electric te gaan leveren in België, Finland, Duitsland, Hongarije, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Of de vernieuwde Focus Electric ook in ons land op de markt komt, valt nog te bezien.