'Land Rover Discovery Sport als plug-in' Facelift zou nieuwe techniek brengen

De Land Rover Discovery Sport zou na z’n toekomstige facelift ook beschikbaar komen als plug-in hybride. Als het gerucht klopt, zal dat ook gevolgen hebben voor andere modellen van Jaguar Land Rover.

JLR geeft onder meer met de volledig elektrische i-Pace gehoor aan de roep om 'schonere' auto's, maar op hybridegebied blijft het tot nu toe redelijk stil bij de Britten. Goed, er is een door elektromotoren ondersteunde versie van de Range Rover, maar naar een plug-in kun je blijven zoeken. Volgens het Britse Autocar komt daar in de toekomst verandering in. De Britten voorspellen dat de Discovery Sport binnenkort de beschikking krijgt over zo'n hybride aandrijflijn. De nieuwe versie zal worden gelanceerd na de facelift van het model, dat sinds 2014 onder ons is.

Als de geruchten kloppen, krijgt de auto straks de beschikking over een driecilinder benzinemotor met een cilinderinhoud van 1,5 liter. Daarmee zou het merk niet alleen BMW, maar ook Volvo achterna gaan. Het accupakket zou goed moeten zijn voor een elektrische actieradius van zo'n 50 km. Een hybrideversie van de Discovery Sport heeft ook gevolgen voor de technisch verwante Range Rover Evoque en Jaguar E-Pace, die in dat geval ongetwijfeld met dezelfde techniek worden uitgerust.

Op de IAA was er trouwens nog weinig hybridetechniek te bespeuren bij Land Rover. We zagen er eerder het tegenovergestelde: een full-size Discovery met een gigantische V8 in de neus.