Lamborghini viert 50 jaar Miura Terug naar... de boerderij

Nee, Lamborghini brengt met de Miura geen bezoek aan de fabriek waar het tractoren produceert. Wél krijgt de legendarische Italiaan modder onder zijn wielen.

Wie ergens een lijst met 'mooiste auto's ooit' tegenkomt, kan er donder op zeggen dat hoog in de top 10 de Lamborghini Miura een plek heeft gekregen. Lamborghini viert de vijftigste verjaardag van de supercar door een Miura SV kennis te laten maken met zijn oorsprong.

Lamborghini heeft de Miura SV naar het Spaanse Lora del Rio gestuurd, de boerderij waar de stier vandaan komt waar Lamborghini zijn illustere model naar vernoemde. De Miura in kwestie is afkomstig uit Lamborghini's museum in Sant'Agata Bolognese, maar is niet vanaf Italië naar Spanje gereden, de startlocatie lag in Madrid. Tijdens zijn tocht werd de Miura vergezeld door drie Huracans én drie Aventadors.

De boerderij is nog altijd in beheer van de Miura-familie, aan het roer staan de twee zoons van Don Eduardo, de stierenfokker die Ferruccio Lamborghini in 1966 ontmoette.



De Miura P400 SV is een extra sportieve versie van de Miura. De normaal gesproken 370 pk sterke V12 levert in de SV 15 pk extra. Optisch herken je een SV aan de ontbrekende 'wimpers' rond de koplampunits.