Lamborghini open voor nieuwe Miura CEO van Lamborghini belicht toekomstplannen

Lamborghini's CEO heeft een boekje opengedaan over de toekomst van het merk. Daarin ziet hij in ieder geval de komst van een vierdeurs coupé en zelfs een retro-Miura sluit hij niet uit.

Stefano Domenicali, de CEO van Lamborghini, sprak met Automotive News over de toekomst van het merk. Naast het benadrukken van het belang van de Urus, die halverwege 2018 op de markt moet verschijnen, liet hij ook wat doorschemeren over de verdere toekomst.



Zo geeft Domenicali aan dat er al nagedacht wordt over een vierdeurs coupé die dan waarschijnlijk in de tweede helft van het volgende decennium verschijnt. Eerder gaf de topman al aan dat het zeker een mogelijkheid is dat die auto er op den duur komt. In de vorm van de Estoque Concept (foto 4) liet Lamborghini in 2008 al een stuk toekomstvisie op dat gebied zien.



Voor de liefhebbers van de legendarische Miura is er ook een sprankeltje hoop. Domenicali zegt wel open te staan voor een retro-Miura. Daarbij benadrukt hij wel dat we die in ieder geval de komende vijf jaar nog niet hoeven te verwachten. Een conceptauto die daar mogelijk al wat van laat doorschemeren, is de in 2015 gepresenteerde Asterion (foto's 5 en 6). Bij het tekenen van die auto liet men zich inspireren door de Miura. Nog duidelijker was de in 2006 verschenen retro-Miura. Voor die auto overwoog Lamborghini een gelimiteerde productie, maar zover kwam het helaas nooit.