Slideshow

Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo gepresenteerd Tweede stap in circuitavontuur

Lamborghini liet met een teaservideo weten dat het vandaag een speciale Huracán zou onthullen. De illusie werd gewekt dat het merk een Squadra Corse-versie van het model klaar had gestoomd, maar het mocht niet zo zijn. Wel presenteert Lamborghini een opgewaardeerde Huracán Super Trofeo, de Super Trofeo Evo!

Deze Huracán Super Trofeo Evo is een herziene versie van de race-Huracán die Lamborghini in zijn eigen raceserie inzet. Nagenoeg de hele koets van de LP620-2 Super Trofeo, inderdaad een achterwielaandrijver, is herzien. De agressieve bumpers en spoilers zijn aangepakt en geven de Lambo niet alleen een nog bozere uitstraling, maar uiteraard ook betere aerodynamica. Aan de achterzijde monteert Lamborghini voortaan een verticale 'staartvin', een toevoeging die voor meer stabiliteit in bochten moet zorgen. Op het dak verschijnt een extra luchtopening en ook in de voorklep is een extra opening geplaatst.

Lamborghini belooft dat een nieuw noodluik op het dak het verlaten van de auto in een noodsituatie eenvoudiger moet maken. Lamborghini zet in op het verlagen van de temperatuur van de 620 pk sterke 5,2-liter grote tiencilinder. De V10 wordt beter gekoeld door de eerder genoemde nieuwe of vergrote openingen en de katalysator moet bij lagere temperaturen beter functioneren.