Lamborghini 'bewijst' echtheid Ringrecord Topman geeft reactie op twijfels

R&D-chef Maurizio Reggiani heeft op de Autosalon van Genève uitleg gegeven over de recordtijd die de Lamborghini Huracán Performante op de Nürburgring neerzette. Er gaan namelijk nogal wat geluiden op dat de tijd niet geldig is.

We danken Roadshow, want zij gingen met Reggiani in gesprek over de geruchten dat het record niet echt zou zijn. Reggiani gaf hen uitleg én zelfs inzicht in de meetgegevens, waarmee volgens hem de echtheid bewezen kan worden.



Er zouden allereerst vreemde sprongen in de snelheid te zien zijn in de video die Lamborghini van de recordpoging deelde. Volgens Reggiani komt dat omdat het om een door GPS bepaalde snelheid gaat. Dat systeem geeft volgens af en toe vreemde meetwaarden door.



Oké, nog wat vaag dus. Andere kritiek was gericht op de banden. Die zouden niet op de productieauto zitten, waardoor het record niet geldig zou zijn. Volgens Reggiani zijn er Trofeo R-banden van Pirelli gebruikt, die ook op de optielijst voor de Performante komen te staan.



Om er alles aan te doen om de laatste twijfel weg te nemen, liet Reggiani Roadshow het meetschema van de bewuste ronde zien. Althans, dat moeten we van hem aannemen. Op dat schema (foto 2 en 3, hier in hoge resolutie) is te zien dat de auto het hele circuit heeft afgelegd, welke snelheden er zijn gehaald en op welke hoogte de auto zich bevond. Maar bovenal staat rechts onderin de totale reistijd: 6 minuten en 52,10 seconden. Gek genoeg 0,09 seconde meer dan de eerder gecommuniceerde tijd, maar toch.



Eerder zagen we al een video van 'Booster Boris' waarin hij uitlegt waarom hij niet gelooft dat de tijd echt is. Wat denken jullie ervan?