Lamborghini Aventador S Roadster ontketend 350 km/h met het dak open

Lamborghini heeft zojuist de Aventador S Roadster gepresenteerd. Daarmee is ook de opengewerkte Aventador opgewaardeerd.

Lamborghini sloot 2016 af met de lancering van de Aventador S, feitelijk de gefacelifte versie van de Aventador. Ook de Aventador Roadster profiteert nu van de wijzigingen die de Italianen op de dichte Aventador doorvoerden.

Dat betekent dat de Aventador S Roadster met zijn 740 pk en 690 Nm sterke 6,5-liter V12 nog slechts 20 pk minder krachtig is dan de Aventador SV. De techneuten hebben onder andere de kleptiming en het koelsysteem aangepakt om het extra vermogen te realiseren. De twaalfcilinder draait nu maximaal 8.500 tpm, voorheen lag die grens op 8.350 tpm. Wie het gaspedaal volledig intrapt, heeft in 3 tellen een snelheid van 100 km/h op de klok. De topsnelheid ligt net als bij de dichte Aventador S op 350 km/h.

Het uitlaatsysteem dat onder de Aventador hangt is herzien en weegt 20 procent minder dan voorheen. Graven we verder in het onderhuidse van de Aventador S Roadster, dan komen we een straffer afgesteld onderstel én vierwielsturing tegen. Ook profiteert deze opengewerkte supercar van de nieuwer Ergo-rijmodus waarmee het karakter van de Aventador S Roadster is aan te passen naar eigen smaak.

Op optisch vlak onderscheidt de herziene Aventador Roadster zich van z''n voorganger met een nieuwe voorbumper, een exemplaar dat voor aanzienlijk meer downforce moet zorgen. De spoiler die op het achterste is gemonteerd, is adaptief. In het interieur verschijnt een nieuw infotainmentsysteem, een exemplaar dat met Apple CarPlay overweg kan. In februari worden de eerste exemplaren geleverd.