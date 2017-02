Slideshow

'Lakkleur van de liefde' wint aan populariteit Vooral Mazda's vaak rood

Het is vandaag Valentijnsdag, de dag van de liefde. Welke kleur past daar nou beter bij dan rood? Volgens VWE Trendweb zijn rode auto's aan een heuse opmars bezig!

Wie om zich heen kijkt op de Nederlandse wegen, zal constateren dat we niet echt dol zijn op bonte kleuren. Nog altijd kiezen we vooral voor zwart en grijs. Maar nu is er goed nieuws voor iedereen die het maar saai vindt: de kleur rood wint aan populariteit! In de afgelopen drie jaar groeide het aantal nieuwe rode auto's van 4,9 naar 6,2 procent. Nog niet echt een fors aandeel, maar genoeg om het hoogste punt in tien jaar tijd te bereiken.



Verder blijkt uit de cijfers dat rode auto's vooral populair zijn onder de particuliere, vrouwelijke autorijder. Afgelopen jaar koos één op de tien vrouwen de kleur bij aanschaf van een nieuwe auto. Die kleur zien ze dan het liefst op een Mazda CX-3 of een Mazda 2. Ook mannen zien de kleur het liefst op een Mazda, want zij kozen bij aanschaf van een MX-5 voornamelijk voor die kleur. Kijken we naar de markt voor rode occasions, dan komen we twee opvallende namen tegen. De Honda Concerto en Daihatsu Trevis zijn het populairst in het rood. Volgens VWE is dat makkelijk te verklaren, want rood is met afstand de meest voorkomende kleur bij deze modellen.