'Lagonda wordt luxer merk boven Aston Martin' Eigen naam, mogelijk ook eigen techniek

Aston Martin heeft plannen om van Lagando een los merk te maken dat zich gaat richten op nog luxere modellen.

De CEO van Aston Martin, Andy Palmer, heeft in gesprek met Car and Driver aangegeven dat hij van Lagonda een apart merk wil maken. Daarmee wil Aston Martin zich volgens Palmer richten op de luxe markt, waar Aston Martin zich blijft richten op sportauto's. Op dit moment denkt men aan twee of drie modellen die niet alleen een eigen naam krijgen, maar mogelijk ook eigen techniek. Luxe auto's rijden ook veel rond in stedelijk gebied, dus moet er volgens Palmer ook gekeken worden naar de uitstoot. Een vorm van (semi) elektrische aandrijving zou dus die 'eigen techniek' kunnen zijn.



De Aston Martin Rapide kan volgens Palmer een opvolger krijgen in de eerste Lagonda, maar ook in de al langer geplande DBX cross-over. Het zou dus goed kunnen dat er niet alleen een luxe sedan, maar later ook een cross-over onder de naam Lagonda verschijnen.



Lagonda werd begin vorige eeuw opgericht als een eigen merk. In de jaren 40 kocht de toenmalige eigenaar van Aston Martin, David Brown, het bedrijf op. Na de Lagonda Rapide verdween in 1965 Lagonda als los merk. De naam keerde in 1976 terug op de spraakmakende Aston Martin Lagonda en recenter nog op diens moderne en gelijknamige opvolger.