Laatste Ferrari LaFerrari geveild € 8,3 miljoen voor speciale Aperta

Goed nieuws voor Save the Children: de voor hen geveilde LaFerrari heeft een klein fortuin opgeleverd.

Het was te verwachten; de laatste LaFerrari - deze vorige week onthulde Aperta - is voor een gigantisch bedrag geveild. Na een bod van € 8,3 miljoen sloeg de veilingmeester van RM Sotheby met zijn hamer op tafel. Het geld komt volledig ten goede van Save the Children, dat zich inzet voor het welzijn van kinderen wereldwijd.



Het opgehaalde bedraag is maar liefst € 1,3 miljoen meer dan er voor de laatste dichte LaFerrari werd betaald. De opbrengst van die auto was bestemd voor de slachtoffers van de aardbevingen in Midden-Italië. Dat de Aperta meer oplevert, was te verwachten. Het is zoals gezegd de laatste LaFerrari ooit gebouwd en daarbij zijn er nog niet half zoveel Aperta's als dichte LaFerrari's. De met witte striping overgoten geveilde Aperta is één van de 210 open LaFerrari's.