Laatste Dodge Viper loopt van de band Het einde van een icoon

Het is een treurige dag voor liefhebbers van Amerikaans geweld, want de laatste Dodge Viper is van de band gelopen. Tijd voor een terugblik!

Direct vanaf de introductie van het eerste model, in 1992, heeft de naam 'Viper' onder autoliefhebbers een magische klank. Dat is ook niet zo gek, want de snelste Dodge is een auto die in autoland eigenlijk z'n gelijke niet kent. Door alle generaties heen bleven de basisingrediënten behouden: een gigantische motorkap, enorme 'sleuven' in de flanken, een enorme grille en een al even indrukwekkende V10 die voor de aandrijving zorgt.

Generatie 1 (1992-2002)

De oer-Viper kwam in eerste instantie als open model onder de naam 'RT/10' op de markt. Dat 'open' moet je erg letterlijk nemen, want het dak en de zijruiten waren feitelijk een noodvoorziening en de auto kon niet eens op slot. Toch wist de Viper het vrijwel onmiddellijk te schoppen tot een echte 'poster-auto', een rijdende jongensdroom. Dodge trok alles uit de kast: behalve de eerdergenoemde kernpunten waren er driespaaks wielen, sidepipes en een enorme batterij metertjes in het interieur. De V10 van dit model is maar liefst 8 liter groot, wat zeker voor Europeanen buitenaards is In combinatie met het gewicht van 1.490 kg zorgde het 400 pk sterke blok voor zeer aansprekende prestaties. De RT/10 kreeg in 1995 gezelschap van de GTS, een coupéversie die nog zo'n typisch Viper-kenmerk introduceerde: de 'Viperstrepen'! De dubbele belijning die van voor tot achter over de koets liep, vond al snel op uitgebreide schaal z'n weg naar de tuningwereld. De GTS was bovendien wat krachtiger dan de RT/10 en kreeg een opvallend 'kneepje' in z'n kont mee. De driespaaks wielen maakten plaats voor veelal verchroomde vijfspaaks exemplaren.

Generatie 2 (2002-2010)

In 2002, tien jaar na de introductie van de eerste Viper, vond Dodge het tijd voor een nieuwe generatie. De auto is eenvoudig herkenbaar aan z'n nieuwe neus en strakgetrokken flanken, al bleven de achterlichten van het oermodel bij de zeldzame GTS behouden. De open Viper, vanaf nu net als de coupé SRT-10 geheten, verschilde meer van z'n voorganger. De forse rolbeugel maakte plaats voor een heuse cabriokap, die het praktisch gebruiksgemak van de über-roadster naar tot nu toe onbekende hoogtes stuwde. Wie dacht dat Dodge in 2003 al aan downsizing deed, heeft het mis: de toch al gigantische V10 kreeg er 0,3 (later nogmaals 0,1) liter bij en leverde nu minimaal 500 Amerikaanse pk's.

Generatie 3 (2012-2017)

De derde generatie van de Viper bewijst dat de auto niet voor het eerst uit productie gaat, want tussen deze auto en de laatste exemplaren van het vorige model gaan ook al twee stille jaren schuil. De laatste generatie van de Viper is volgens Fiat Chrysler Automobiles wat vergevingsgezinder en toegankelijker dan z'n voorgangers, maar toch is ook dit een echte Viper. Om de feestvreugde kracht bij te zetten, kreeg de gladdere, moderne interpretatie een 8,4-liter V10 onder de nog altijd onmetelijk lange motorkap. De motor levert minimaal 640 pk en wordt net als in de beginjaren gekopppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak. Deze Viper werd in eerste instantie simpewel als 'SRT Viper' verkocht, de merknaam Dodge ontbrak. In 2015 kwam Chrysler terug op dit besluit. Het verdwijnen van de Viper komt overigens niet als een donderslag bij heldere hemel, maar werd al in 2015 aangekondigd.

Hoewel het model vanaf vandaag dus tot het verleden behoort, leeft de techniek van de Viper nog even voort in de Force 1 van VLF Automotive, een bedrijf van Henrik Fisker. Van de zeer exclusieve auto op Dodge-basis worden naar verluidt nog 50 exemplaren gebouwd.