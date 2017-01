Slideshow

Laagterecord autodiefstallen in 2016 In 2016 9 procent minder auto's gestolen

Goed nieuws. Niet eerder zijn er zo weinig personenauto's gestolen als in 2016. Dat blijkt uit cijfers van Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.

In 2015 nam het aantal gestolen personenauto's ten opzichte van het jaar ervoor al met 5,8 procent af, maar 2016 laat nog fraaiere cijfers zien. Het aantal gestolen personenauto's daalde in 2016 met 9 procent van 10.091 naar 9.179 stuks. AVc-directeur Titus Visser noemt het een "[...] bijzondere mijlpaal".

Niet alleen ligt het aantal gestolen personenauto's lager dan ooit tevoren, het aantal teruggevonden personenauto's laat een stijging zien van 2,1 procent. Het totaal aantal gestolen voertuigen daalde in 2016 overigens ook en wel met 10,6 procent naar 26.118. Het aantal gestolen zware bedrijfswagens nam ook af, met maar liefst 37 procent tot 41 stuks. Ook werden er minder caravans, aanhangwagens en opleggers gestolen: met 151 stuks is een afname van 17 procent waar te nemen. De categorie gestolen lichte bedrijfswagens liet overigens een kleine stijging van 4 procent te zien. 1.843 exemplaren werden gestolen.

Personenauto's van 0 tot en met drie jaar werden maar liefst 27 procent minder vaak gestolen dan in 2015. In totaal zijn 775 exemplaren minder gestolen. Deze trend was voorgaande jaren ook waarneembaar. Volgens Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit heeft dat onder andere te maken met de aanwezigheid van betere alarmsystemen auto's én de betere traceerbaarheid van de auto's. Ook helpt het volgens de stichting dat de aanpak van de handel in gestolen onderdelen door politie en verzekeraars wordt verstoord. Auto's in de leeftijdsgroep 4 tot en met 7 jaar oud zijn populairder bij autodieven. In deze categorie werden 247 meer personenauto's gestolen ten opzichte van 2015, een stijging van 8 procent.

Is je auto toch gestolen, dan is de kans groter dat je hem terugvindt. Gestolen personenauto's worden in 2016 2,1 procent vaker teruggevoden. Het percentage gestolen personenauto's dag op dag één al terugkeert, ligt op 6 procent.