Korting voor slachtoffers orkaan Harvey FCA, Hyundai en GM doen alvast mee

Hoewel het verlies van auto’s vast niet het grootste probleem is voor slachtoffers van orkaan Harvey in de Amerikaanse staat Texas, belooft de ramp wel een enorme impact te gaan hebben op de autohandel in het gebied. Om slachtoffers tegemoet te komen, geven FCA, Hyundai en General Motors korting op een nieuw exemplaar.

Naar verluidt zijn er zo'n 500.000 auto's verloren gegaan in de gigantische overstromingen die volgende op de orkaan die overging in een tropische storm. De gigantische hoeveelheid, die bovendien uiteraard in hetzelfde gebied z'n einde vond, moet allemaal vervangen worden. Experts denken dat de prijs van gebruikte auto's de komende tijd weleens stevig kan stijgen in de getroffen regio.

Om slachtoffers tegemoet te komen, zouden verschillende autofabrikanten nu korting geven op nieuwe auto's, die in de VS nagenoeg altijd op voorraad staan en dus snel beschikbaar zijn. Volgens Carsdirect.com gaat het om bedragen van 500 tot 750 euro en hebben Fiat Chrysler Automobiles, Hyundai en General Motors vooralsnog zo'n actie. Kopers dienen hun verlies in sommige gevallen te bewijzen aan de hand van een verzekeringsclaim. De drie autofabrikanten staan zoals bekend achter meer dan drie merken: FCA geeft de korting op 'trucks' van Ram en auto's van Dodge en Jeep en General Motors komt klanten van Chevrolet, GMC, Buick en Cadillac tegemoet.