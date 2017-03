Slideshow

Koplamp Mercedes-AMG GT Concept in beeld Norse led-kijkers voor 'GT4'

Mercedes-AMG laat opnieuw een stukje van de GT Concept doorschemeren. Deze keer is het de koplamp.

Tot op heden moesten we het alleen nog doen met een duidelijke foto van de achterkant en wat schimmige beelden van details. Nu laat Mercedes ons een eerste goede blik werpen op een gedeelte van de voorkant van de auto.



We zien een futuristisch ingedeelde lichtunit, met uiteraard led-lampen. Verder kijkt de auto een stuk norser de wereld in dan de reeds bekende Mercedes-AMG GT. Zoals we eerder vandaag al konden melden, prijkt er een EQ-logo op de conceptauto. Dat zou betekenen dat een semi-elektrische of volledige elektrische aandrijflijn de auto gaat voortbewegen. De auto, die het vooruitblikt op een Porsche Panamera-concurrent, gaat naar verluidt GT4 heten.



Morgenochtend vindt de persconferentie van Mercedes plaats op de Autosalon van Genève. We verwachten dat de Duitsers dan zelf het doek volledig van de auto trekken, hoewel een eerdere digitale onthulling ook niet uitgesloten is. Houd de site in de gaten!