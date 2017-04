Slideshow

Koolstofvezel in nieuwe Audi A8 Meer ruimte door dunnere stijlen

Deze zomer wordt de nieuwe Audi A8 onthuld. De auto krijgt opnieuw een spaceframe van aluminium, maar krijgt ook koolstofvezel en magnesium delen om het gewicht lager te houden.

De A8 wordt hiermee het eerste massaproductiemodel van Audi dat beschikt over carbon-onderdelen. De R8 maakte als eerste straatauto van het merk gebruik van deze techniek, maar deze supercar werd uiteraard in zeer kleine oplage gebouwd. De A8 krijgt een groot achterscherm achter de achterbank dat volledig van koolstofvezel is vervaardigd. Niet alleen scheelt dit gewicht, het zorgt ook voor extra torsiestijfheid van de hele carrosserie. Voor dezelfde redenen krijgt de nieuwe limousine een magnesium dwarsverbinding boven de motor. Het materiaal is superlicht, maar de stijfheid is veel beter dan die van aluminium. Het aluminium zelf is op veel plekken tot de helft dunner dan in de vorige A8, wat scheelt met gewicht, maar ook profijt oplevert voor bijvoorbeeld in instapgemak bij de C-stijl of het gezichtsveld bij de A-stijl.

Volgens Audi was het vooral een technische uitdaging om de gebruikte materialen, aluminium, staal, koolstofvezel en magnesium, aan elkaar te bevestigen zonder dat dit problemen zou veroorzaken tijdens de productie of – eenmaal op de weg – voor trillingen of problemen op veiligheidsgebied.

Een nieuw totaalgewicht van de auto weigerden de engineers te noemen, daarvoor is het wachten tot de onthulling van Audi's nieuwe vlaggenschip in juli.