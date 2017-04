Slideshow

Koningsdag: oranje als autokleur Koninklijk tintje geslaagd?

Felle kleuren en auto’s zijn doorgaans een wat moeilijke combinatie. Koningsdag is een mooie gelegenheid om eens in te zoomen op oranje als autokleur: is dat een goed idee?

Desgevraagd heeft bijna iedereen wel een goed woordje over voor het gebruik van felle kleuren op auto's. Als puntje bij paaltje komt en er daadwerkelijk besteld moet worden, kiezen de meeste mensen echter toch voor grijs, zwart of – gewaagd hoor! – wit.

Ter ere van de mensen die hier vanaf durven te wijken, hebben we op Instagram de hashtag '#lekkerlakje' in het leven geroepen. Natuurlijk komt ook oranje regelmatig voorbij onder die noemer. De diversiteit in oranje auto's is groot. Vroeger, met name in de jaren '70, was het een redelijk populaire kleur voor 'gewone' middenklassers als de Volkswagen Passat en bijvoorbeeld BMW's uit de 02-serie. Inmiddels is iemand die voor oranje gaat een echte excentriekeling. De hoofdprijs gaat wat ons betreft naar de eigenaar van de Range Rover op de openingsfoto, die bijna 5.000 euro investeerde in de kleur 'Madagascar Orange' en sindsdien verre van onopvallend door het verkeer gaat. Een andere auto van dit merk die het goed doet in de koninklijke tint is de Evoque Convertible, die zowaar in knetter-oranje in onze testvloot opdook.

Kleinere en sportievere auto's zijn over het algemeen iets minder schokkend als ze in het oranje worden besteld. Zo besloot Nissan dat dit een goede introductiekleur zou zijn voor de nieuwe Micra en kennen we natuurlijk allemaal de modellen van Lamborghini in alle felle tinten van de regenboog. Ook McLaren is enthousiast, en presenteert z'n kersverse 720S – waarmee collega Roy overigens op dit moment aan het rijden is – in het oranje.

We leggen de bal bij jullie: is oranje een geschikte kleur voor een auto, of laat jij een auto meteen staan als-ie op deze manier is uitgevoerd? We horen het graag!