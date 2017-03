Slideshow

Komst LT-versie McLaren 720S bevestigd '15 nieuwe auto's in de komende 5 jaar'

De onlangs gepresenteerde 720S luidt het begin van de tweede generatie van McLarens ‘Super Series’ in. Dat de auto sneller is dan de 675LT, betekent echter niet dat er niet opnieuw zo’n ultrasportieve versie komt.

Onder 'Super Series' verstaat McLaren de middelste serie auto's uit z'n line-up. Dat kwam tot voor kort neer op de 650S en de 675LT, die allebei hun oorsprong vonden in de 12C. De 540c, 570S en 570GT zijn lager in het gamma gepositioneerd en vormen samen de Sports Series, hypercar P1 valt onder de noemer 'Ultimate Series'.

Omdat de 720S met z'n 720 pk en z'n nóg lichtere carrosserie sneller is dan de 675LT, zou de auto voor verwarring kunnen zorgen. Het model heeft immers het potentieel om zowel de 650S als de 675LT op te volgen, maar dat blijkt niet het geval. Ontwikkelingschef Mark Vinnels vertelt in gesprek met AutoWeeks Roy Kleijwegt dat er wel degelijk een LT-versie in het vat zit. De 720S volgt dus slechts de 650S op. Wel zal het nog een paar jaar duren voordat de nóg snellere variant op de prijslijsten verschijnt. Een extra comfortabele en luxueuze GT-versie zoals bij de Sports Series is volgens Vinnels niet aan de orde: ";De 720S is al comfortabeler dan de 650S. 'Normal Mode' is dan ook veranderd in 'Comford Mode'". De extra ruimte en uitgebreidere uitrusting zorgt er volgens de ontwikkelaar voor dat deze supercar prima inzetbaar is als dagelijks vervoer. Evengoed zitten er een heleboel nieuwe modellen en modelvarianten in de pijplijn: Vinnels verklapt dat McLaren in de komende vijf jaar vijftien introducties op de agenda heeft staan.

Het complete interview met Vinnels, aangevuld met een gesprek met testcoureur Chris Goodwin, is hier terug te zien: