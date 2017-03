Slideshow

Koenigsegg op de autosalon van Genève Twee Regera's en een one-off Agera RS

Koenigsegg heeft twee van z’n klanten lief aangekeken en gevraagd of de door hen bestelde en samengestelde Agera’s op de stand van het merk in Genève mogen schitteren. Naast de twee exemplaren van het jongste model blinkt er bovendien een met goud aangeklede Agera RS op de Zwitserse beurs.

Groot nieuws is het dus allemaal niet, maar een Koenigsegg zien is altijd een belevenis. Om met de one-off te beginnen: de Agera RS Gryphon is een geheel in zichtbaar koolstofvezel uitgevoerde Agera met gouden accenten. De auto lijkt daarmee als twee druppels water op de vorig jaar gepresenteerde Naraya. Natuurlijk is het goud ook hier geen goedkope verf, maar echt 24-karaats bladgoud. Het spul zit op alle aan de buitenkant zichtbare striping en naamplaatjes, maar komt ook terug op de motor-afdekking en zelfs op de gasveren die de motorkap omhoog houden. Koenigsegg vermeldt er nog even bij dat de klant die 'm bestelde opteerde voor de optionele 1MW-motor, waarmee het vermogen niet op 1.176, maar op een buitenaardse 1.360 pk uitkomt. Gecombineerd met een wagengewicht van 1.395 kg zorgt dat voor een auto die de naam One:1 nét niet waard is.

De twee Regera's laten goed zien wat voor metamorfose een auto kan ondergaan door een andere uitvoering te kiezen. Het eerste exemplaar komt dankzij z'n groene carrosserie -uiteraard wel met zichtbaar carbon - en bruine leren bekleding relatief vriendelijk en stijlvol voor de dag, terwijl het in rood en zwart uitgevoerde exemplaar vooral sportiviteit uitstraalt en agressiever overkomt. De hybride Regara is bizar genoeg nog sneller dan de One:1 en sprint van 0 naar 300 km/h in niet meer dan 10 seconden. 400 km/h behoort eveneens tot de mogelijkheden en zou vanaf stilstand in minder dan 20 tellen haalbaar moeten zijn. Met 1.500 pk en 2.000 Nm heeft de Regera dan ook ongelofelijke cijfers in huis, al speelt het feit dat de auto geen versnellingsbak heeft (!) ook een rol in de buitenaardse sprinttijden.