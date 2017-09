Slideshow

Knalstation: de nieuwe Audi RS4 Avant! Spullen sjouwen met 450 pk!

Audi liet al weten dat het de huidige generatie A4 aan een RS-versie zou helpen. Nu voegt het merk de daad bij het woord door de RS4 Avant te presenteren!

Zoals verwacht komt ook de nieuwe RS4 Avant over de 2,9-liter biturbo-V6 te beschikken als de RS5. Dat betekent: 450 pk en 600 Nm die wordt losgelaten op alle vier de wielen.

Met zijn turbokracht is de RS4 Avant in staat om in 4,1 seconden naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Daar heeft de auto zijn 600 Nm voor te tanken, 170 Nm meer dan z'n voorganger wist op te hoesten. De topsnelheid van de 1.790 kilo, 80 kilo minder dan de vorige RS4, wegende RS4 is begrensd op 250 km/h. Schakelen gaat middels een achttrapsautomaat. Op de optielijst verschijnt een speciaal differentieel voor de achteras.

De RS4 Avant is optisch te herkennen aan zijn behoorlijk uitbundige bodykit. We zien enorme koelopeningen, grote 19-inch metende lichtmetalen wielen en wielkasten die 3 centimeter breder zijn dan de standaardexemplaren. Bovenaan de achterzijde is een spoiler bevestigd. Aan de achterzijde nemen we de RS-kenmerkende ovale uitlaatpijpen waar, eindstukken die aan alle kanten omhuld worden door een fore diffuser. De kleur Nogaro Blue is overigens een duidelijke knipoog naar de RS4 Avant van 1999. Dankzij het sportonderstel ligt de auto 0,7 centimeter dichter tegen het asfalt.

De Audi RS 4 Avant wordt begin 2018 in Nederland verwacht. Prijzen volgen later.