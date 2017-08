Slideshow

Kleurrijk: Rolls-Royce 'Dawn in Fuxia' Paars, paarser, Fuxia

De steenrijke filantroop en autoverzamelaar Michael Fux heeft zijn nieuwe Rolls-Royce Dawn in een wel heel opmerkelijke kleur besteld, een kleur die we kort geleden al op een McLaren zagen.

Vorige week schenen we een digitaal lichtje op de McLaren 720S die door Michael Fux was samengesteld. De Engelse supercar werd in opdracht van Fux in een knalpaarse lak gespoten, een kleur die de naam Fux-Fuchsia draagt. McLaren wist te vertellen dat de kleur door Rolls-Royce was gemaakt, iets dat verder niet werd toegelicht. Vandaag zien we dan eindelijk waar deze Fux-Fuchsia lak eigenlijk vandaan komt.

Rolls-Royce heeft op het Concours d'Elegance Pebble Beach namelijk een Dawn geparkeerd die dezelfde fluoriserende koets draagt als de 720S die op hetzelfde autofeest debuteert. Michael Fux zou vorig jaar een bloem hebben gevonden tijdens het Concours d'Elegance Pebble Beach, een bloem die hij vervolgens naar Rolls-Royce bracht om er een lakkleur van te maken.

Deze 'Dawn in Fuxia' is overigens niet de enige Rolls-Royce in de collectie van Fux. De beste man heeft liefst tien auto's van het luxueuze merk in zijn collectie, auto's die vrijwel allemaal een kleur dragen die speciaal voor Fux is ontwikkeld. Zijn auto's zijn in kleuren gespoten als: Fux Blue, Fux Intense Jade Pearl, Fux Aequus Green Jade Pearl, Cornish White Jade Pearl two-tone, Fux Deep Purple, Fux Candy Red en Fux Yellow.