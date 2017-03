Slideshow

Kleine update voor Infiniti Q50 Subtiel bijgepunt, ook onderhuids

Infiniti brengt een nieuwe Q50 mee naar Genève. Dat lijkt heftiger dan het is, al krijgt het subtiel bijgepunte model wel degelijk enkele interessante wijzigingen mee.

Infiniti spreekt van een gewijzigd in- en exterieur, maar stelt vooralsnog slechts één foto beschikbaar. Daarop is te zien dat de voorbumper anders van vorm is dan voorheen, maar de verschillen zijn niet groot.

Op een beeld van de wijzigingen voor het interieur zullen we dus nog even moeten wachten, maar het is wel al duidelijk dat Infiniti's veiligheids- en comfortverhogende systemen tegen het licht zijn gehouden. De Q50 beschikte al over wat deels autonome eigenschappen, maar Infiniti zit niet stil. De systemen die de auto tussen de lijntjes en op afstand van anderen moeten houden, zijn vanaf nu verzameld onder de noemer 'ProPilot'. Het merk wijdt nog niet uit over de vernieuwingen aan de functies, die we onlangs uitgebreid aan de tand voelden. Wel is duidelijk dat het steer-by-wire-systeem waar de Q50 om bekendstaat, is aangescherpt. Ook het Direct Adaptive Steering van de tweede generatie valt onder het ProPilot-label.

