Slideshow

Kleine turbomotor voor nieuwe Kia Picanto Drie benzineversies op de bestellijst

Kia heeft meer informatie losgelaten over de nieuwste incarnatie van de Picanto. De Koreanen zetten drie benzinemotoren op de bestellijst.

Kia luidde 2017 in met de onthulling van de nieuwe derde generatie van de Picanto.Vandaag wordt de compacte Kia opnieuw op het podium getild, een moment dat samenvalt met de bekendmaking van meer informatie.

Kia hevelt de bekende 1,0- en 1,25-liter drie- en viercilinders over uit de vorige Picanto, al zijn de blokken aangepast. De 1.0 is nu namelijk 67 pk in plaats van 69 pk sterk, al wordt het verbruik teruggedrongen tot 3,9 l/100 km (voorheen 4,1 l/100 km). Het koppelt neemt eveneens iets toe en wel met 2 Nm tot 96 Nm. De 1,25-liter viercilinder is nu 84 pk in plaats van 85 pk sterk. Het koppel neemt toe tot 122 Nm. Interessanter is de toevoeging van een 1.0 grote T-GDI, een kleine turbomotor gebaseerd op de 1.0 MPI die 100 pk en 172 Nm levert. De geblazen 1.0 kennen we al van de nieuwe Rio. De T-GDI komt overigens pas in het vierde kwartaal van dit jaar op de motorenlijst te staan.

We wisten al dat de buitenmaten van de derde generatie gelijk blijven aan die van zijn voorganger. De wielbasis van de 3,6 meter lange en alleen nog als vijfdeurs leverbare hatchback neemt echter wel toe met 1,5 centimeter. De extra ruimte die daardoor ontstaat, komt ten goede aan de achterpassagiers.

De Picanto komt beschikbaar in versies voor vier of vijf inzittenden. De vierzitsvariant heeft een achterbank met sterker geprofileerde zitplaatsen. De bagageruimte van de Picanto groeit met 55 liter naar 255 liter. Kia maakt melding van een dubbele laadvloer en een 5,5 centimeter verschuifbare middenarmsteun.

Tijdens de autosalon van Genève kunnen we de nieuwe Picanto van dichtbij bekijken.