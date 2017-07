Slideshow

'Kleine Honda NSX' duikt opnieuw op Komt die S2000-opvolger dan toch?

In 2015 lieten we op deze site patentschetsen zien van een zeer sportief model dat naar verluidt onder de NSX in het Honda-gamma zou worden geplaatst. Nu is de auto opnieuw te zien, zij het zonder dak.

De nieuwe beelden, die wereldkundig werden dankzij Autoguide.com, laten een auto zien die nauwelijks verschilt van het exemplaar dat twee jaar geleden opdook. Dat betekent dat er opnieuw een uiterst sportief model staat met een sterke wigvorm en alle kenmerken van een auto met middenmotor. De cabine is ver naar voren geplaatst en de carrosserie zit vol indrukwekkende koelopeningen. Dankzij het ontbrekende dak is ook het interieur goed te zien. Het aan boven- en onderzijde afgeplatte stuurwiel ziet er erg concept-car-achtig-uit, dus áls deze auto al tot leven komt, is het de vraag of het om een productierijp model zal gaan.

Een sportauto van Honda die onder de NSX wordt gepositioneerd, is bijna automatisch de spirituele opvolger van de nu al iconische S2000. Als middenmotor-sportauto is het hier getoonde model echter wel anders van aard dan Honda's roadster. Ook de NSX kende een lange aanloop naar het uiteindelijke productiemodel, dus we wachten geduldig af wat de Japanners voor ons in petto hebben. Als de auto er komt, is de kans groot dat het om een hybride gaat.