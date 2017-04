Slideshow

Kleine facelift voor Subaru Outback Updates vooral onderhuids

Subaru heeft de Outback een subtiele opfrisbeurt gehouden. Tijdens de New York International Auto Show beleeft de avontuurlijk ingestelde station zijn publieksdebuut.

De huidige Outback maakte in 2014 kennis met de buitenwereld en vandaag is het moment daar dat Subaru zijn ooit Legacy Outback geheten model moderniseert.

Subaru geeft de Outback een plattere, bredere grille met slechts één in plaats van drie verchroomde lamellen. De bumper is zeer subtiel anders getekend en de koplampunits zijn vervangen voor scherper gevormde exemplaren.

Op veiligheidsgebied profiteert de Outback van meesturende koplampunits, alleen verkrijgbaar in combinatie met led-koplampen. Voortaan bestaat het EyeSight-pakket ook automatisch grootlichtassistent.

Subaru belooft dat het onderstel stiller en het stuurgedrag directer moet zijn. Ook de CVT-transmissie is herzien en moet minder geluid maken dan voorheen. In het interieur passen de Japanners naar eigen zeggen betere materialen toe. Het multimediasysteem is herzien en meet voortaan 6,5- in plaats van 6,2-inch. Optioneel is een 8,0-inch metend exemplaar te krijgen.

Op motorenvlak verandert er niets. Op de bestellijst dus opnieuw een 2,5-liter grote viercilinder boxermotor en een 2,0-liter dieselmotor. In de Verenigde Staten krijgt men opnieuw de beschikking over een 258 pk sterke 3,6-liter metende zescilinder boxermotor. In Nederland is deze krachtbron niet leverbaar. Op termijn verwachten we de aangescherpte Outback ook in de Nederlandse showrooms terug te vinden.