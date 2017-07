Slideshow

Kleine facelift voor Subaru Levorg Oog voor detail

Subaru heeft in het thuisland een herziene versie van de Levorg gepresenteerd. De wijzigingen zijn niet heftig, maar de Japanner is toch echt op detail aangepast.

In ons deel van de wereld vervangt de Levorg de Legacy, een van oudsher groter model dan de Impreza. De in 2013 gepresenteerde maar pas in 2015 op de Nederlandse markt verschenen Levorg, waarvan de naam staat voor LEgacy, reVOlution, touRinG,is nu in het thuisland op de snijtafel gelegd.

Subaru plaatst een van scherpere getekende hoeken voorziene grille op het front van de Levorg, een grille die aan weerszijden wordt geflankeerd door vernieuwde koplampunits. De indeling van de kijkers wijkt ietwat af van de manier waarop de huidige koplampen zijn ingedeeld. In de voorbumper vinden we in de onderste grille voortaan een chroomkleurige lamel en de chromen strips in de voorbumper herbergen vanaf heden ledverlichting. Verder brengt Subaru nieuwe lakkleuren en nieuwe lichtmetalen wielen naar de Levorg.

Subaru belooft verder dan de stuurinrichting is verbeterd, dat de motoren efficiënter zijn afgesteld en dat de auto over het algemeen meer trillingsvrij én stiller is. In het interieur vinden we een opnieuw ingedeelde middenconsole en ook de klokkenwinkel zou op detail zijn vernieuwd. Het lcd-kleurenscherm boven op het dashboard is van een betere kwaliteit.

Details voor de Europese en daarmee Nederlandse markt zijn tot op heden niet bekend.